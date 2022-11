Valence : le corps momifié d'un homme retrouvé six mois après sa mort dans un immeuble

Après plusieurs semaines sans nouvelles de ce locataire, ni de mouvement dans ses canalisations d'eau, les responsables du Syndic de l'immeuble de la rue du Maréchal Foch, à Valence, ont décidé de prévenir les pompiers de la Drôme, dans la matinée du mardi 8 novembre 2022. Les pompiers ont tenté de toquer à la porte mais n'ont détecté aucun mouvement dans l'appartement : devant le caractère d'urgence ils ont décidé d'entrer par la fenêtre, en passant par les balcons, utilisant des cordages de montagne.

À l'intérieur, les pompiers ont très rapidement trouvé un corps dont la momification avait débuté, celui de l'occupant de l'appartement, 70 ans, probablement ici depuis six à huit mois. Selon la police, qui a pris le relais, tout laisse penser à une mort naturelle. De nombreux détritus jonchaient l'appartement, "un peu à la manière des personnes atteintes du syndrome de Diogène" (TOC conduisant à négliger sa propre hygiène et à amasser les objets et déchets). En fin d'après-midi, la police n'avait pas trouvé de trace d'une éventuelle famille ou même d'amis de la personne décédée. L'enquête confirmera ou non s'il s'agit bien, comme cela semble être le cas, d'un drame de la solitude, en plein cœur de Valence.