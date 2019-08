Valence : le jeune de 23 ans qui faisait du rodéo urbain sera jugé en septembre

Un jeune de 23 ans a été placé ce jeudi en détention provisoire par le tribunal correctionnel de Valence pour avoir participé à cinq rodéos urbains en juillet. Des excès de vitesse et des roues arrières après les matches de la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera jugé le 23 septembre.

Valence, France

Un Valentinois de 23 ans soupçonné d'avoir participé à des rodéos urbains a été envoyé en prison jeudi après-midi. Il devait être jugé par le tribunal correctionnel mais a demandé un délai pour préparer sa défense. Il est soupçonné de comportements particulièrement dangereux : roues arrière, dérapages et excès de vitesse, sans casque et cagoulé. Il a été envoyé en prison en attendant son procès qui aura lieu le 23 septembre.

Des rodéos les soirs de matches

Le prévenu est accusé d'avoir pratiqué le rodéo à moto-cross dans les rues de Valence à cinq reprises entre le 7 juillet et le 7 août. La plupart du temps, les soirs de matches de la Coupe d'Afrique des Nations. En garde à vue, le jeune homme a reconnu les faits. Devant le tribunal, il admet "avoir fait des conneries" (sic).

La méthode était à chaque fois la même. Sur sa moto-cross, sans plaque d'immatriculation et sans casque, il roulait vite et au mépris du code de la route, effectuant notamment des roues-arrière et des dérapages. Le tout près des passants, particulièrement nombreux dans les rues le 14 juillet. Il prenait également soin de couvrir son visage d'une cagoule, pensant qu'elle empêcherait la police de le retrouver.

Identifié grâce aux caméras de surveillance

Sauf que les policiers n'ont pas eu besoin de voir son visage pour le retrouver. C'est l'analyse des images de vidéosurveillance qui a permis à la police de Valence de l'interpeller. Les enquêteurs ont regardé son allure physique et vestimentaire, le modèle de sa moto, ses allées et venues ainsi que ses fréquentations. Une fois tout cela recoupé, ils avaient assez d'éléments pour l'arrêter.

Le jeune homme n'en est pas à sa première interpellation. À 13 ans, il se fait arrêter pour recel. Aujourd'hui, soit dix ans plus tard, son casier judiciaire comporte 22 mentions : outrages, vol aggravé, conduite sans permis, violences sur son ex-conjointe, vol en réunion, avec de la récidive pour certains faits. C'est justement parce la liste est si longue que le tribunal a décidé de le placer en détention provisoire en attendant sa prochaine comparution, le 23 septembre.