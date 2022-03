Valence : le tireur du quartier Fontbarlettes reste en prison en attendant son procès

Ce père de trois enfants a été présenté au tribunal correctionnel de Valence en comparution immédiate ce lundi 7 mars. Le Valentinois devait être entendu pour mise en danger d'autrui par violation délibéré d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, violences aggravées, rébellion, outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux tests d'alcoolémie.

Selon les policiers, ce jeudi 3 mars, une voiture s'est avancée vers eux place Camille Saint-Saëns alors qu'ils étaient en surveillance en civil sur un point de deal. Les agents expliquent que le passager du véhicule a sorti son arme par la fenêtre de la voiture, a tendu son bras et a tiré deux fois en leur direction. Un agent de la BAC relate avoir entendu la balle siffler près de son visage.

Ce lundi 7 mars, au tribunal de Valence, la présidente a interrogé le tireur : "comment vous expliquez ces actes de violence"? … "des décisions prises sur des coups de tête" a répondu le prévenu les bras croisés. L'homme a déjà un lourd casier judiciaire qui fait état de 17 condamnations dont trois concernent des actes de violence, certaines ont abouti sur des peines de prison notamment celle de 2011. Puis il y a eu une autre condamnation en 2017 pour "violences avec arme".

La procureure est revenue sur les faits qu'elle a qualifiés "d'une rare violence". Le Drômois "encourt une lourde peine" selon le ministère public. "Voulez-vous vous exprimer sur les menaces de mort que vous avez proférées à l'encontre des policiers ?" adresse-t-elle au tireur. Le quadragénaire marmonne "le jour venu". En revanche il s'est déjà expliqué en garde à vue, selon son avocat. Le prévenu conteste avoir tiré en direction des policiers et explique avoir tiré en l'air.

On reproche non pas à mon client des crimes mais des délits !

Selon l'avocat du prévenu, Maître Ivan Flaud "depuis le premier jour mon client conteste toute intention d'homicide. Il conteste avoir voulu blesser ou tuer les policiers évidemment. J'ai l'impression que la raison semble l'emporter sur une émotion au départ du parquet de Valence. Samedi après-midi, moi j'étais venu pour que l'on me parle d'une mise en examen, une saisie d'un juge d'instruction, un mandat de dépôt criminel et aujourd'hui nous sommes en comparution immédiate où l'on reproche non pas à mon client des crimes mais des délits !".

Le prévenu et son avocat ont demandé un délai pour préparer la défense de ce valentinois de 45 ans. Il reviendra sur les faits le 4 avril prochain devant le tribunal correctionnel de Valence.