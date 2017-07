Valence : les clients de prostituées désormais verbalisés

Des clients de prostituées verbalisés à Valence (Drôme) pour la première fois. Les policiers ont renforcé la répression après l'apparition de deux jeunes femmes qui aguichaient les automobilistes avenue de Romans.

Une dizaine de clients pris en flagrant délit ont été verbalisés en 15 jours. Une loi de 2016 le permet et la sanction encourue est lourde: 1500 euros d'amende, et la prison en cas de récidive.

Les forces de l'ordre ont durci le ton après l'apparition de deux prostituées à l'entrée de la ville de Valence, avenue de Romans. Il n'y a plus de personne à cet endroit là depuis quelques jours. Mais la police explique rester vigilante. Et elle compte utiliser la même méthode désormais zone de l'Epervière: verbalisation des clients.

Deux prostituées étrangères et en situation irrégulière ont par ailleurs été conduites en centre de rétention en vue de leur expulsion. Il y aurait six prostituées actives sur l'agglomération valentinoise. Elles ont reçu 90 PV depuis le début de l'année. Les villes de Romans et Montélimar ne sont pas touchées.