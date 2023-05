Valence : les CRS en renforts restent dans les quartiers sensibles

Les renforts de CRS arrivés à Valence il y a trois semaines après le premier meurtre par arme à feu vont rester une semaine de plus. Leur mission devait s'achever dimanche dernier mais la Préfecture de la Drôme a obtenu une nouvelle prolongation jusqu'à dimanche prochain, le 4 juin. Ils sont encore une quarantaine à pouvoir intervenir dans les quartiers du Plan et de Fontbarlettes. Ces effectifs de police ont été appélés en renfort dans le cadre de la terrible série de meurtres qui a coûté la vie à quatre hommes dans l'agglomération valentinoise du 9 au 13 mai et dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 mai.

