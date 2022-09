Valence: les policiers caillassés lorsqu'ils interviennent sur un rodéo urbain

Les policiers venaient mettre fin à un rodéo dans le quartier de Fontbarlette à Valence (Drôme) ce dimanche soir lorsqu'ils ont été pris pour cible par une trentaine de jeunes. Il a fallu des renforts venus de Romans et des tirs de gaz lacrymogène et de balles de défense pour ramener le calme.

Ils intervenaient pour faire cesser un rodéo entre six scooters et une moto. Mais à leur arrivée, une trentaine de jeunes les ont accueillis avec des jets de pierres, ils ont aussi tenté de bloquer le passage dans la rue en installant des barrières et en mettant le feu à un container poubelle.

Des renforts policiers de Romans ont dû être mobilisés. Les forces de l'ordre ont du faire usage à neuf reprises de leur lanceur de balle de défense et tirer neuf cartouches de gaz lacrymogène pour disperser le groupe et ramener le calme dans le quartier.

Aucune interpellation n'a pu être effectuée.