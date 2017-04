Valence : les policiers tirent au Flash-Ball sur un homme qui tente de s'immoler par le feu

Un Valentinois de 31 ans a tenté de s'immoler par le feu vendredi soir, quartier du Grand Charran. Il s'était aspergé d'essence car sa femme ne voulait pas le laisser rentrer chez elle. Pour lui faire lâcher le briquet qu'il avait dans la main, les policiers ont utilisé leur Flash-Ball.

Un Valentinois a essayé de se suicider et a fini en garde à vue. Vendredi soir à Valence, les policiers sont appelés pour intervenir quartier du Grand Charran. Sur place, il découvre un homme de 31 ans qui vient de s'asperger d'essence. Il est en bas de l'immeuble de sa femme, qui n'a pas voulu le laisser rentrer. En fait, leur séparation se passe très mal : il la bat, et elle porté plainte pour violences conjugales.

Un tir de Flash-Ball pour lui faire lâcher le briquet

Face aux policiers, le Valentinois est déterminé à se suicider. Il tient un briquet allumé dans sa main et ne veut pas le lâcher. L'un des deux agents dégaine alors son Flash-Ball et lui tire dessus, ce qui laisse le temps de le maîtriser et de l'interpeller. L'homme n'est pas connu de la justice. Il doit être présenté dimanche matin au parquet de la Drôme. Il devra s'expliquer au sujet des accusations de violences conjugales de son épouse.