Valence : neuf mois de détention à domicile pour avoir vendu de faux pass sanitaires

"Début août, j'avais perdu mon travail, j'avais un enfant en route, sur Snapchat, quelqu'un proposait de se faire de l'argent facilement, je l'ai contacté" c'est comme ça que le prévenu a commencé à vendre de faux pass sanitaires.

À seulement 20 ans, s'exprimant posément, le Valentinois a gagné 20 000 euros au total pour avoir vendu plusieurs centaines de faux pass sanitaires, "entre 200 et 250" selon lui, peut-être 827, selon les enquêteurs. Difficile de donner un chiffre exact : le prévenu faisait partie d'une bande de quatre auteurs de faux pass. Tous ensemble, ils auraient commercialisé au moins 3 000 faux documents.

Dettes et 4x4

Réfléchi, intelligent, le prévenu reconnaît les faits : oui, il a bien vendu de faux pass sanitaires, oui il a bien 6 000 euros de dettes pour une voiture achetée en janvier 2021 alors qu'il était en CDI et qu'il n'a pas remboursé, oui il a bien acheté un 4x4 à 11 000 euros, mais pas avec l'argent des faux pass affirme-t-il. "Quand on a 6 000 euros de dettes, je ne comprends pas qu'on achète une autre voiture à 11 000 euros", lui fait remarquer la juge. "Ma compagne est enceinte, nous allons accueillir un deuxième enfant, il me fallait une voiture plus grande. Et l'argent gagné grâce aux faux pass n'a servi qu'aux dépenses courantes" affirme-t-il. "Lors de la perquisition, on a également trouvé chez Monsieur deux écrans plats, une Playstation, deux ordinateurs dont un MacBook" fait remarquer la Procureure. Achetés avant la vente des faux pass affirme l'avocat de la défense.

Les clients du faussaire ne sont pas mis en cause, pointe la défense

Pour la Procureure, le Valentinois est coupable : "Certes, il reconnaît les faits, mais que va-t-il dire aux familles dont les proches sont morts seuls à l'hôpital ?", interroge-t-elle, craignant que le prévenu ne prenne pas la pleine mesure de ce qu'il a fait. "Mon client n'a pas mis un couteau sous la gorge des gens pour qu'ils achètent un faux pass", rétorque l'avocat de la défense. "Il n'a pas trompé ses clients, ce ne sont pas des gens qui voulaient aller se faire vacciner et à qui on a donné un faux pass. Ceux-là voulaient continuer à aller au cinéma, au restaurant, alors qu'ils n'avaient pas le droit, pourtant, eux ne sont pas mis en cause." Il prévient : "Des dossiers comme celui-là, vous allez en voir plein dans les semaines à venir."

La juge accède aux demandes de la défense : le prévenu écope de neuf mois de détention à domicile avec bracelet électronique et 15 mois de sursis, avec une obligation de travailler.