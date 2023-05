Valence : "on est abandonnés ici" une habitante du Plan interpelle la Préfète et le Procureur

Pendant quatre heures ce petit groupe de visiteurs inhabituels a marché à travers le quartier sensible du Plan à Valence. La préfète de la Drôme Elodie Degiovanni, le Procureur de la République Laurent de Caigny et le commissaire Noël Fayet, patron des policiers de la Drôme ont déambulé à travers toutes les places, les contre-allées, et les halls d'immeubles à la rencontre des habitants. Aucun secteur n'a été évité pas même la boulangerie et le tabac victimes d'une fusillade le mois dernier. Mais rien à voir avec une promenade de santé, il s'agissait d'un "diagnostic en marchant". Une technique très utilisée en politique de la ville afin de repérer à la fois les petits et les gros problèmes, pour essayer d'améliorer le quotidien des habitants.

L'un des immeubles les plus dégradé du quartier du Plan à Valence © Radio France - Nathalie de Keyzer

Constater de visu

La préfète a commencé sa tournée de tous les quartiers sensibles du département Il y a prés de trois semaines au quartier de Fontbarlettes. Hier c'était au Plan qu'elle a mené son diagnostic et prochainement elle se rendra au quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Suivront tous les quartiers sensibles du département. Elle espère ainsi, avec les avis des autres professionnels concernés par la politique de la ville, pouvoir établir du mieux possible le nouveau contrat de ville pour 2024. Cette sorte de "programme des actions à mener" que l'Etat finance en partie pour que l'on vive mieux dans les quartiers. Et pour faire cet état des lieux en détail, rien de mieux que de sillonner le quartier à pied pour tout constater de visu.

La préfète, Le Procureur et le commissaire à la rencontre des habitants du quartier du Plan. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Arrêt de bus et impasses inadaptés

La déambulation commence aux abords du Lycée Professionnel Montesquieu où la proviseure demande que l'arrêt de bus des lycéens soit déplacé de quelques dizaines de mètres. La construction de nouveaux logements en face de l'établissement bouche la vue sur cet arrêt par lequel arrivent les 250 élèves. Cette absence de visibilité est propice aux agressions et inquiète les parents les profs et les lycéens. La demande a déjà été faite auprès des services concernés mais rien n'a changé. On poursuit vers la place Michelet et là c'est le procureur qui s'interroge : "pourquoi ces barrières au milieu des petites rues ?" Elles étaient sans doute faites à l'origine pour empêcher les rodéos à moto, en réalité les deux roues peuvent traverser mais pas les voitures de police qui restent bloquées. "Ca se transforme en nasses pour les policiers alors que les délinquants peuvent s'y faufiler et s'échapper encore plus facilement" conclut le magistrat. Aménagements à revoir note la Préfète.

Excréments au sol et escaliers tagués

Les halls d'immeubles sont inspectés. Pourquoi celui ci est il ouvert à tous les vents avec la porte coincée ? Un autre est recouvert de graffitis, des excréments au sol, des chariots et une chaise cassée laissés au pied de l'escalier ? " C'est dégueulasse" cri du cœur des participants à ce diagnostic en marchant. Et d'autant plus révoltant pour Elodie Degiovanni que cet immeuble pourrait être parfaitement "charmant". Il a visiblement été repeint il y a peu, les balcons rouges jaunes et oranges sont plutôt mignons. "Pourquoi ces tags ne sont pas immédiatement effacés ou recouverts, pourquoi le hall n'est pas nettoyé et l'interphone carbonisé réparé ? Il y a des gens qui vivent ici !" s'indignent les représentants de l'Etat et de la justice. Lorsqu'on fait remarquer que cela risque d'être de nouveau dégradé en quelques jours voire quelques heures, ils répondent : "oui bien sur ! Et il faudra revenir tout de suite réparer encore et encore et encore. Mais on ne doit rien lâcher et à la fin ceux qui mettent le bazar se lasseront". "On le doit aux citoyens qui vivent ici, ils ne doivent pas se sentir moins bien traités que les habitants du centre ville" ajoute la Préfète.

"Excréments au sol, tags partout. Comment peut on laisser des halls dans cet état ?" s'interrogent la Préfète et le Procureur de La Drôme. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Un hall d'immeuble complétement tagué dans le quartier du plan à Valence © Radio France - Nathalie de Keyzer

Des ordures entassées dans les parties communes d'un immeuble du quartier du Plan. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Réserves de pierres pour caillassages

Plus loin, le Procureur s'interroge "c'est quoi cette esplanade vide recouverte de cailloux et de pierres ?" Il s'agit de l'espace sur lequel un immeuble a été rasé il y a quelques années, les gros gravats ont disparu, mais il reste des tas de pierres sur des dizaines de mètres de long. "Mais c'est une vraie réserve à caillassage ça" s'indigne le magistrat. "Déconstruire des immeuble vétustes c'est bien mais après il faut aller au bout ! On recouvre avec de la terre et on laisse pousser de l'herbe ou des fleurs si on a pas les moyens de reconstruire tout de suite" fulmine Laurent de Caigny. Le commissaire confirme : "oui on n'est pas loin d'un des points de deal les plus compliqués du quartier et en effet ca arrive que l'on soit caillassé par ici". La préfète ajoute "en plus avec ces chariots de supermarché qui traînent partout ils les remplissent et ca leur fait des réserves de pierres à emporter".

Le Procureur et la Préfète constatent la présence de chariots de supermarché abandonné dans divers points du quartier. Les jeunes qui caillassent la police s'en servent pour se constituer des réserves de pierres et les transporter. © Radio France - Nathalie de Keyzer

On est abandonné ici

La petite délégation poursuit son cheminement jusqu'à la rue Johannes Keppler. Un secteur plutôt vert des jardins, des arbres et une habitante qui s'avance ravie de voir les autorités devant sa maison. "Vous savez, ça fait plaisir car ici on est abandonné." Elle raconte qu'elle travaille, qu'elle est propriétaire de son logement depuis 2004 mais qu'elle veut vendre et s'en aller. "C'est plus possible là." Les jeunes se regroupent devant chez elle tous les soirs jusqu'au milieu de la nuit : "Ils garent les voitures partout, on ne peut plus passer, ils mettent leur musique à fond, ils mangent, ils sont comme chez eux et nous on ne dort plus, on n'ose pas sortir et quand on veut rentrer chez nous on doit les supplier qu'ils nous laissent". Le commissaire connait bien la situation : " c'est un des secteurs les plus compliqués en ce moment" avoue t-il. Une famille tient un food truck dans son jardin et attire tous les jeunes du quartier de 14 à 25 ans, qui se regroupent ici et pourrissent la vie de tout le voisinage. Le procureur et la Préfète aussi sont tout à fait au courant de la situation : "on travaille sur le dossier mais nos actions prennent du temps, les enquêtes c'est long et on travaille dans les limites de ce que nous impose le droit. Mais soyez certains qu'on y travaille" reconnait le Procureur. Il pourrait tout de même y avoir quelques améliorations à apporter pour faciliter la vie des voisins sans dépenser trop d'argent assure la préfète. "On peut envisager de la vidéoprotection, un peu plus d'éclairage et une privatisation de la petite place voisine grâce à une borne, ca se fait assez facilement en politique de la ville".

Une balle retrouvée devant un commerce au milieu des papiers gras et des canettes vides sur le trottoir. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Fusillade en allant chercher le pain

Quelques centaines de mètres plus loin, deux commerces. C'est devant leur façades que se trouve "le point de fixation" des dealers et porteurs d'arme à feu du quartier confirme le commissaire. Il y a 15 jours une fusillade s'est déroulée devant le tabac et la boulangerie, faisant trois blessés . Ce mercredi 3 mai les impacts de balles sont toujours béants dans la vitrine de la boulangerie. Le tabac lui est fermé lorsque les autorités passent devant. Mais la Préfète et le Procureur rentrent saluer le boulanger et discuter avec les clients. L'un ressort baguette en main et lance : "j'avais jamais vu de procureur ici, c'est bien mais on se sent pas en sécurité dans le quartier". L'homme raconte qu'il ne laisse plus son fils venir acheter le pain " L'autre jour il y a eu une fusillade pendant qu'il était a la boulangerie il a eu si peur il pleurait en rentrant. L'homme poursuit : "je continue a venir acheter mon pain ici pour dire au boulanger tenez bon on est la aussi". Le père de famille interpelle le Procureur : "pourquoi ici les gens ont le sentiment qu'ils peuvent tout faire, sortir des armes en plein jour, tirer, et on ne voit jamais ces affaires là arriver au tribunal ? C'est comme si vous vous disiez tant qu'ils se tuent entre eux et que ca sort pas du quartier c'est pas grave !" Le Procureur assure : "je ne peux pas vous laisser dire ca, des enquêtes il y en a, des mis en examen aussi et des procès sur des fusillade également. Mais je ne suis pas magicien et tout cela prend du temps". La préfète précise que l'an dernier 60 armes ont été saisies à Valence sur les quartier,

Les impacts des balles de la dernière fusillade sont toujours visibles sur la vitrine de la boulangerie. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Ville et HLM absents

Deux acteurs majeurs de la politique de la ville étaient absents ce mercredi lors de ce "diagnostic en marchant" de la Préfète et du Procureur, la ville de Valence et le bailleur social Valence Romans Habitat. "Ils ont été invités mais n'ont pas souhaité participé" déplore la préfète de la Drôme. Lors du précédent diagnostic à Fontbarlettes il y a trois semaines, la présidente de VRH était en revanche bien présente. La représentante de l'Etat espère cependant qu'ils prendront part aux futurs réunions pour établir le nouveau contrat de ville 2024.