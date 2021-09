Valence : onze mois de prison ferme après s'être rendu au travail avec une arme de poing

À 25 ans, ce jeune homme connait déjà bien la prison. Condamné à de multiples reprises, il est à nouveau rattrapé par la justice après la découverte d'une arme de poing dans sa sacoche sur son lieu de travail. Son envie de s'en sortir clamée au tribunal de Valence ce lundi 20 septembre n'a pas convaincu les juges.

Trente kilomètres à pied pour trouver du travail

"Je voudrais intégrer une fac de psycho. Je me suis passionné pour les sciences sociales". Le jeune homme, qui a quitté l'école en 5ème, semble vouloir laisser son passé de délinquant derrière lui. Depuis deux ans, il travaille en intérim. "Au début, je n'avais pas de voiture, alors je faisais 15 kilomètres aller, 15 kilomètres retour à pied pour trouver du travail", raconte-t-il.

Il s'accroche, dégote de petits contrats, trouve une copine. Lui qui est papa d'un enfant de trois ans - dont il n'a pas la garde - loue un petit logement à Bourg-de-Péage. Malgré ces avancées, il rumine une frustration : celle de ne pas trouver un emploi pérenne. "Je suis à bout sur le plan professionnel, j'ai besoin d'un suivi psychologique", assène-t-il d'entrée de jeu.

Mercredi dernier, alors qu'il travaille à Valence, c'est la déception de trop. On lui annonce que sa mission s'arrête le jour-même parce que le chantier est annulé : "J'étais en colère par rapport au discours qu'on me tient tout le temps. Les patrons promettent tous des CDI et à la fin, ce n'est pas le cas". Alors, pris d'un excès de rage, il brise la vitre d'un Algeco. Sa main est très amochée. Les pompiers arrivent sur place et découvrent dans sa sacoche une arme de poing et 25 munitions. Les policiers rappliquent.

"J'ai un problème avec l'impulsivité"

Le jeune homme reconnait ses accès de colère, son impulsivité. "Il y a toujours une cause extérieure à vos violences mais il faut apprendre à vous gérer", lui souligne-t-on. Il répond avoir pris rendez-vous avec un psychothérapeute.

La question de l'arme est finalement vite éludée. Lui explique avoir acheté cette arme pour faire une collection. Que faisait-elle avec lui ? Il l'a oubliée dans sa sacoche et s'en est aperçu une fois arrivé au travail. "Comment peut-on ne pas s'en apercevoir, cela représente du poids ? s'étonne la procureure. Il n'était pas autorisé à transporter une arme."

Le jeune homme est condamné à six mois de prison ferme auxquels s'ajoutent cinq mois d'un sursis d'une précédente condamnation. Il a l'interdiction de détenir une arme pendant 15 ans.