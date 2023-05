Valence : pas de nouveaux tirs ce dimanche, opération visibilité des CRS

La nuit et la journée ont été calmes, ce dimanche 14 mai, à Valence. Après une flambée de violence jamais vue dans la ville et trois morts par arme à feu en quatre jours, c'est un retour à la normale, ou presque. Témoins bien visibles de la semaine inédite, les CRS ont été bien visibles ce dimanche, plus tôt que d'habitude. "C'est une stratégie, on est là dès l'après-midi pour coller aux horaires des acheteurs et donc des trafiquants de drogue", affirme le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Noël Fayet.

Cela ne signifie pas, pour autant, que le déploiement des CRS en renforts sera le même les jours suivants. Il s'agit aussi de surprendre, "s'adapter pour être plus souple", indique-t-on du côté de la Préfecture de la Drôme. Jusqu'à quand ces deux Compagnies de CRS (+ autres renforts, au total 100 à 150 hommes) supplémentaires resteront à Valence ? "Jusqu'à ce que nécessaire", avait répondu samedi le Directeur Général de la Police Nationale, Frédéric Veaux, venu en urgence à Valence. On devrait savoir ce lundi quels sont les moyens déployés pour la semaine : les deux compagnies restent en appui jusqu'à mardi matin.

Du côté des enquêtes, pas d'interpellations à ce stade, mais les investigations concernant les trois meurtres sont désormais menées par la JIRS (Juridiction Interrégionales Spécialisées), une juridiction chargée des plus gros dossiers de délinquance et de criminalité organisée.