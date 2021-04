Dans la nuit de mardi à mercredi, pompiers et policiers ont été caillassés à Valence (Drôme), dans le quartier du Plan après l'incendie d'un engin de chantier. Pas de victime mais plusieurs véhicules des forces de l'ordre ont été impactés par des projectiles.

Valence : pompiers et policiers caillassés après un incendie quartier du Plan

Les pompiers et les policiers sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier du Plan à Valence (Drôme) après l'incendie d'un engin de chantier. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont été caillassés par un groupe de jeunes et ont essuyé aussi des tirs de mortiers d'artifice. Aucune victime n'est à déplorer, mais plusieurs véhiules de la Police Nationale et de la Police Municipale ont été dégradés par ces jets de projectile. Une enquête est en cours pour identifier les individus à l'origine de ces incidents.