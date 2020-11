Valence : près de deux kilos de résine de cannabis et des cartouches saisis quartier du Plan

La résine de cannabis et les cartouches pour différents calibres saisis quartier du Plan à Valence

Quinze policiers, une équipe cynophile et la police municipale ont fouillé les caves et les parties communes des immeubles rue Jean Perrin pendant une heure jeudi matin. Ils y ont découvert près de 100 cartouches pour des armes de différents calibre, y compris kalachnikovs. Ils ont également saisi 1,3 kilo de résine de cannabis et divers ustensiles comme des balances, des couteaux, des sachets pour conditionner la drogue à revendre.

Résine de cannabis et cartouches saisis jeudi matin quartier du Plan à Valence - Police Nationale Drôme

L'après-midi, l'opération a été menée place Jean Kleper, quartier du Plan toujours, pendant une heure également. Les forces de l'ordre ont saisi 550 grammes de résine de cannabis.