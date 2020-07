Valence : quatre blessés dont deux graves après un choc frontal

Les pompiers de la Drôme sont intervenus sur un grave accident de la route à Valence, dans la nuit de vendredi à samedi vers 1 heure. Deux voitures se sont percutées de face sur l'avenue de Marseille.

Deux personnes ont été gravement blessées, deux autres plus légèrement touchées. Les pompiers ont dû les désincarcérer avant de pouvoir les évacuer. Ces trois hommes et cette femme ont été transportés à l'hôpital de Valence, à l'hôpital de Montélimar et à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges.