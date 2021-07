Valence : rassemblement de soutien pour un enseignant auditionné pour manifestation non-déclarée

L'audition tombe le premier jour des vacances d'été. Florimond Guimard, enseignant à Crest et co-secrétaire du SNUipp dans la Drôme, est entendu ce jeudi 7 juillet à la gendarmerie de la Drôme à Valence pour une manifestation non-déclarée qui s'est tenue le 27 avril sur l'harmonisation des rythmes scolaires dans les écoles crestoises.

Vers 8h30, près de cent personnes, rassemblées derrière une banderole "Nous sommes tous Florimond Guimard", sont venues soutenir l'enseignant crestois. "On vient nous embêter avec une tracasserie administrative qui est que la manifestation n'était pas déclarée, explique-t-il. Bon d'accord mais il y a une problématique de fond qui doit être traitée."

La manifestation s'est tenue devant l'entrée de la gendarmerie de Valence. © Radio France - Willy Moreau

Florimond Guimard veut se saisir de l'audition pour mettre une nouvelle fois la lumière sur le manque d'harmonisation des rythmes scolaires dans les cinq écoles de Crest, favorisant des inégalités pour les enfants et les parents selon les manifestants. Le maire de la commune, Hervé Mariton, a voulu quant à lui garder des rythmes différents pour donner, explique-t-il un peu de liberté aux parents malgré l'avis négatif du conseil départemental de l'éducation nationale.

Dans les rangs des soutiens ce jeudi matin, Jean-Louis Mollard, responsable de la FSU dans la Drôme, s'étonne de ces poursuites : "La loi c'est la loi, certes. Mais il est arrivé un certain nombre de fois que des gens organisent des manifestations sans rien avoir [pas de poursuites]. C'est d'autant plus surprenant qu'il n'y a eu aucune dégradation ni de trouble à l'ordre public. Je pense que la personnalité et l'entregent du maire de Crest n'y sont pas pour rien".

Florimond Guimard, s'il est poursuivi, peut potentiellement risquer 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.