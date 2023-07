Valence - Six ans de prison après des blessures par balle pendant un match de foot

En plein match de foot, des coups de feu, et un homme touché trois fois aux jambes. L'affaire présentée ce jeudi au tribunal correctionnel témoigne de la violence de la rivalité entre les deux quartiers de Valence-le-Haut. Les faits remontent au 30 avril, un dimanche après-midi, un match de foot se joue, de nombreux spectateurs sont présents, ils viennent à la fois de Fontbarlettes et du Plan, les deux quartiers rivaux. Suite à un mauvais regard, sans qu'ils ne se connaissent au préalable, juste sur la base de la rivalité, un habitant de Fontbarlettes a tiré sur un habitant du Plan, il a été condamné. On pourrait résumer l'audience comme ça, mais les faits, eux, sont bien plus troubles, surtout l'identité du tireur. Le prévenu nie avoir été présent ce jour-là au stade, lance même au président du tribunal : "Monsieur le juge, il faut aller jusqu'au bout".

ⓘ Publicité

Les deux avocats présents à l'audience, y compris celui de la victime des coups de feu, ont regretté le manque de profondeur de l'enquête, la procureure également, le dit, "il y aurait pu y avoir plus de personnes auditionnées". C'est un euphémisme, et l'avocat de la défense, Me Romaric Chateau, a insisté sur le manque de preuves durant la plaidoirie. "Les enquêteurs avaient indiqué qu'ils allaient auditionner toutes les personnes présentes au stade ce jour-là, pour finalement auditionner seulement la victime et ses deux amis proches. Sur leurs déclarations seulement, on condamne un homme à une peine extrêmement lourde et c'est dommage. Condamner une personne qui est peut-être innocente c'est la pire des injustices". À la barre il passe en revue les déclarations des trois seuls témoins auditionnés. L'un n'a pas assisté à la scène, les deux autres donnent bien le prénom du tireur, mais évoquent des "rumeurs", "ce que j'ai entendu au stade". "Mon client va évidemment interjeter un appel, en espérant un supplément d'investigation, d'information", déclare Me Chateau.

Un policier municipal indemnisé

La procureure, elle, a insisté lors de ses réquisitions sur la violence de la scène. "Ce jeune homme se balade armé, un dimanche, en pleine journée, il y a du monde, il n'hésite pas à tirer pour régler ses comptes". Elle demande six ans de prison ferme et dix ans d'interdiction de porter une arme. Elle insiste aussi sur le côté récidiviste du prévenu : il a déjà été condamné pour vol avec menace ou usage d'une arme, avait une interdiction de paraître dans les quartiers du Plan et de Fontbarlettes, c'est pourtant là qu'il a été interpellé. Le contexte de violence à Valence depuis plusieurs semaines a lui été évoqué durant l'audience. Pour la procureure, requérir six ans de prison, c'est agir "pour protéger la société".

Durant l'interpellation du prévenu, dans le quartier Fontbarlettes, un policier municipal a indiqué avoir reçu une grosse pierre sur le casque. Il n'a pas été blessé, mais affirme qu'il l'aurait été sans son équipement. Il a décrit le lanceur de la pierre comme étant le prévenu lui-même. Il sera indemnisé à hauteur de 600 euros au titre du préjudice moral. À l'audience, Me Chateau s'agace, une nouvelle fois, du manque de preuve. "Pas de photo du casque, pas de pierre, pas d'autre témoin que ce policier municipal, c'est parole contre parole". La victime des coups de feu, lui, sera indemnisé à hauteur de 1000€.