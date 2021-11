Un différend entre automobilistes s'est terminé à coups de poing et de machette ce vendredi soir à Valence. Six personnes sont en garde à vue ce samedi au commissariat de Valence.

Valence : six automobilistes en garde à vue après une altercation

Six automobilistes âgés de 20 à 30 ans sont en garde à vue ce samedi au commissariat de Valence après une altercation dans la soirée de vendredi à Valence. Cinq d'entre eux s'en sont pris violemment à un sixième qui a sorti une machette de son véhicule. Le différend s'est poursuivi en échanges de coups de poing. Par miracle, il n'y a pas de blessé. Les policiers sont intervenus et ont interpellé les six automobilistes qui ont donc été placés en garde à vue.