Valence : six blessées dans un accident de calèche à l'IME de Lautagne

Un accident de calèche a eu lieu ce jeudi après-midi vers 15 heures à l'institut médico-éducatif (IME) de Lautagne à Valence, qui accueille des enfants et des jeunes handicapés. L'accident s'est produit au cours d'une activité équestre. Selon les premiers éléments, le cheval se serait emballé et la calèche se serait retournée. Six personnes ont été blessées, deux résidentes et quatre éducatrices, toutes des femmes adultes. Deux d'entre elles sont gravement touchées - leur pronostic vital n'est pas engagé - , les autres plus légèrement. Prises en charge par les pompiers et le SAMU, elles ont été transportées à l'hôpital de Valence.

Une ferme pédagogique est rattachée à l'établissement, où se rendent des résidents d'autres centres.