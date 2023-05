Valence "stratégique en matière de cannabis" dit un chercheur, spécialiste des trafics de drogue

Après les trois morts par balle en quatre jours à Valence , la nuit de samedi à dimanche a été plus calme, le dimanche également. La tension semble redescendre mais la question est toujours là : pourquoi autant de violence dans une ville moyenne ? Les autorités se concentrent sur le grand banditisme et les trafics de drogues. Ils augmentent partout en France et la Drôme ne fait pas exception. Michel Gandilhon confirme. Membre du conseil d’orientation scientifique de l’Observatoire des criminalités internationales, il vient de sortir un livre, Drugstore, Drogues illicites et trafics en France.

France Bleu Drôme Ardèche : Pourquoi ce phénomène de trafic semble t-il toucher de plus en plus le département ?

Michel Gandilhon : La ville de Valence est située à l'intersection de grandes zones de trafic et notamment de Marseille, Grenoble, la région lyonnaise, les grandes métropoles en fait, qui sont des zones de redistribution de la résine de cannabis et de la cocaïne. Et puis Valence aussi est placée de manière stratégique sur la grande artère qui part de l'Espagne et qui remonte vers Lyon et la région parisienne en matière de trafic de cannabis. Donc tout ça n'est pas vraiment surprenant.

France Bleu Drôme Ardèche : Alors ce phénomène n'est pas nouveau, mais ça a beaucoup augmenté...

Michel Gandilhon : Il y a un contexte global en France qui voit le marché des drogues fortement augmenter depuis une vingtaine d'années, puisque notamment les usages de résine de cannabis et de cannabis tout court d'ailleurs, avec une montée en puissance de l'herbe, ont augmenté de 40 % depuis 20 ans. L'usage de cocaïne ont été multiplié par cinq ou six. Pour répondre à cette demande, l'offre s'organise. Le ministère de l'Intérieur vient de sortir une évaluation sur nombre de points de deal en France qui sont plusieurs milliers, entre 3 000 et 4 000 aujourd'hui, ce qui est considérable. Donc les villes moyennes sont bien évidemment touchées.

France Bleu Drôme Ardèche : Ça s'organise comment justement ?

Michel Pandilhon : Dans les zones rurales et les villes moyennes, il y a des réseaux de toutes sortes. Ça peut aller de réseaux d'usagers aux vendeurs qui vont s'approvisionner notamment en Espagne, aux Pays-Bas, à des réseaux de cités qui s'implantent notamment dans l'habitat social notamment. C'est apparemment ce qui se passe dans la région de Valence dans des quartiers pauvres et déshérités. Et ça peut être effectivement des trafiquants locaux, des initiatives locales qui s'approvisionnent dans les grandes métropoles, donc Marseille, Rouen ou la région lyonnaise, ou carrément, c'est un phénomène relativement récent, des gros points de deal où le marché est plus ou moins saturé et qui vont s'investir, s'installer ou passer des alliances avec des trafiquants dans des villes moyennes.

France Bleu Drôme Ardèche : La drogue en milieu rural, vous l'avez évoquée, c'est une réalité : le procureur de la République de la Drôme parle notamment du Diois, des Baronnies, du Vercors touchés aussi.

Michel Pandilhon : Effectivement, les zones rurales n'échappent pas aux grandes tendances du marché national avec notamment de petits réseaux, micro réseaux qui s'approvisionnent soit dans les grandes métropoles ou soit aux Pays-Bas et en Espagne. Et puis on a aussi le développement depuis quelques années des systèmes de livraison à domicile ou des gros points de deal qui ont des structures de livraison peuvent aussi approvisionner des usagers dans les campagnes. Je dirais que l'usage de drogues en milieu rural se caractérise peut-être par une spécificité : la relative importance des usages d'héroïne.

France Bleu Drôme Ardèche : Quand les autorités disent que ce qu'il s'est passé la semaine dernière à Valence (trois morts en quatre jours) est dû essentiellement à ces trafics de drogue, c'est quelque chose que vous confirmez ça aussi?

Michel Pandilhon : Moi, je ne connais pas la situation précisément à Valence et ce qu'il s'est passé. Alors apparemment, la presse aujourd'hui a l'air catégorique sur le fait que c'est lié au trafic de drogue. Il y a eu depuis le début de l'année, des homicides à Avignon, à Cavaillon et 19 morts par règlement de comptes depuis le début de l'année à Marseille. Donc ça s'inscrit dans un contexte extrêmement tendu dans le Sud. Alors les causes peuvent être diverses : vengeances, vendettas, phénomènes de concurrence. En tout cas, oui, on assiste à une vague de vague d'homicides liés au trafic de drogue qui est importante en 2023. C'est incontestable. Et ça touche aussi des régions comme la Bretagne puisque Rennes a eu deux morts récemment. Le phénomène est très préoccupant.