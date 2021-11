Valence : Sylvia Ntolla, honorée pour avoir secouru un enfant enlevé

Grâce à elle, un enfant enlevé a été retrouvé sain et sauf. Sylvia Ntolla a été félicitée par la police et la Préfecture de la Drôme, ce vendredi pour acte de courage. En mai 2019, elle avait donné l'alerte à Valence après avoir reconnu un enfant kidnappé grâce à une alerte enlèvement.

Son nom vous est certainement inconnu, pourtant, elle a sauvé à Valence un enfant qui avait été kidnappé : Sylvia Ntolla. Cette parisienne qui travaille dans la logistique a reçu ce vendredi une lettre de félicitations pour acte de courage et de dévouement décernée par le Préfet de la Drôme, ainsi que de la médaille de la sécurité publique de la Drôme.

Les faits remontent à 2019 : le dimanche 5 mai au soir, Sylvia Ntolla, qui vient de Paris et travaille dans la logistique, fait une escale à Valence lors d'un voyage. Elle prend une chambre à l'Hôtel de Lyon, juste à côté de la gare. Dans le hall, elle croise un homme avec un enfant. "Il n'avait pas de couches, pas d'eau, pas de lait, j'ai trouvé que c'était étrange. Ça m'a tout de suite alertée : un papa ne voyage pas avec son enfant sans bagages", raconte Sylvia Ntolla.

A ce moment-là, Sylvia Ntolla ne sait pas encore qu'un petit garçon a été enlevé le jour-même à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Elle le découvre quelques minutes plus tard, alors qu'elle voit l'alerte enlèvement à la télé, dans sa chambre d'hôtel : "Tout de suite le visage de l'enfant m'est apparu, j'étais convaincue que c'était celui que j'avais vu en bas." Elle descend en parler au veilleur de nuit, ensemble ils appellent la police.

"On était très stressés, on avait peur que l'homme ait fait du mal à l'enfant." La police arrive rapidement, arrête calmement le ravisseur et le petit garçon est pris en charge, il est sain sauf.

Sylvia Ntolla et Noël Fayet, Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Drôme © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Je ne vois plus les choses pareil"

Deux ans et demi après les faits, Sylvia Ntolla reçoit donc une lettre et une médaille, symboliques, pour la remercier de son exemplarité.

"Je suis très émue, très contente. Que la France me dise merci, c'est un très grand honneur pour moi", sourit Sylvia Ntolla.

Ce dimanche soir de mai 2019 a bouleversé sa vie : "Après, on ne voit plus les choses pareil. On est encore plus altruiste, on prend plus de temps pour s'occuper des autres parce qu'il aurait pu lui arriver n'importe quoi à cet enfant. Je pense beaucoup à lui, j'ai son visage gravé dans ma mémoire."

Sylvia Ntolla a depuis ouvert une association : "Tous ensemble pour une solidarité internationale". Elle récolte du matériel et des fonds pour les populations du village camerounais dont elle est originaire, Ngambe. "Ça a changé ma vie" conclut l'héroïne du jour.