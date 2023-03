Valence : tirs d'arme à feu pour la troisième soirée consécutive dans les quartiers

Pour la troisième soirée de suite, les balles ont sifflé à Valence-le-Haut. Ce dimanche 12 mars vers 21 heures, c'est au quartier du Plan que les tirs d'armes à feu se sont produits. Seize douilles ont été retrouvées par la police rue Jean Perrin. Des tirs malgré le renfort pour la deuxième nuit consécutive d'équipages de la BAC (brigade anti-criminalité) du Rhône et de la brigade cynophile de l'Isère.

ⓘ Publicité

Vendredi soir, deux jeunes ont été légèrement blessés par arme à feu, à la jambe et au visage, dans le quartier de Fontbarlettes à l'angle de la rue Mozart et de la rue d'Asti. Une trentaine de douilles avaient été retrouvées. Samedi soir, les renforts policiers sont arrivés mais cela n'a pas empêché de nouveaux tirs au Plan et un homme armé a été aperçu dans les rues de Fontbarlettes. Dimanche soir, c'est donc de nouveau au Plan que les tirs ont été entendus.

Quelques semaines de calme

Les habitants des deux quartiers sensibles de Valence avaient pourtant eu un léger sentiment de répit depuis début février, suite au passage de renforts de CRS à Fontbarlettes et au Plan pour épauler les effectifs locaux de la police nationale et de la police municipale et ramener le calme.

Il faut dire que le début d'année 2023 a été particulièrement violent. Avec trois blessés par balles entre le 3 janvier et le 4 février , mais aussi des soirées avec des feux de poubelles et des barricades pour empêcher les policiers et pompiers de passer. Les CRS étaient venus en renfort à deux reprises, d'abord à la mi-janvier puis début février . Mais après cinq semaines de répit, les règlements de comptes armés ou actes d'intimidations entre dealers ont bel et bien repris. La préfecture de la Drôme a fait une nouvelle demande de renfort en CRS pour les nuits à venir.