Valence : traumatisée par une balle de kalachnikov dans la chambre, la famille veut quitter le quartier

Dix jours après avoir vu une balle de kalachnikov traverser la chambre de sa fille, cet habitant du quartier du plan l'affirme : " ils sont devant chez moi avec des armes de guerre, ma fille a failli y passer". Dans la nuit du 20 au 21 novembre dernier la famille a été réveillée par les tirs d'une fusillade et la fille ainée, âgée de 18 ans, a vu une munition se ficher dans le mur de sa chambre au dessus de son lit. "Elle est arrivée en rampant et m'a dit qu'elle avait l'oreille qui siffle. Quand on est venus dans sa chambre on a vu le trou dans le mur" raconte le papa. Les policiers ont ensuite confirmé qu'il s'agissait d'une balle de calibre 7.62, une munition de kalachnikov. Et le quinquagénaire reprend "Je vis là depuis trente ans, il y a toujours eu des incivilités, mais là c'est la guerre." Et le père de famille avoue : "mes filles ont peur et me demandent tous les jours quand est-ce qu'on part. La plus jeune ne veut plus dormir dans sa chambre."

L'impact de la balle de kalachnikov dans le mur de la chambre après une fusillade devant la maison au quartier du plan la nuit du 20 au 21 novembre. - Père de famille

Une demande de relogement ailleurs

Pourtant le couple avait une jolie maison avec un jardin et s'y sentait bien, mais désormais les 2 filles de 15 et 18 ans sont traumatisées. Le papa locataire de Valence Romans Habitat a déjà pris rendez vous avec son bailleur pour trouver une solution de relogement ailleurs.

Ce papa qui a toujours vécu à Valence-le-haut ne reconnaît plus ces quartiers :"je ne sais pas si c'est la drogue ou autre mais ces gamins sont de plus en plus violents et ne respectent plus les habitants." Le père de famille dit enfin se sentir abandonné et souhaiterait que les pouvoirs publics fassent cesser ces violences.

Le maire demande des renforts mobiles

Le maire de Valence, Nicolas Daragon (LR) demande que des renforts mobiles soient affectés aux quartiers de Valence le Haut. "Ce que j'observe c'est qu'à chaque fois qu'on a des forces mobiles qui interviennent, le calme revient dans le quartier pour plusieurs semaines." Et le maire met directement en cause la Préfète de la Drôme : "ce que j'observe également c'est que la préfète de la Drôme n'a plus fait appel aux forces mobiles dans nos quartier depuis de nombreux mois". Pour l'élu le gouvernement a aussi une part de responsabilité "je regrette vivement que la police nationale n'ai pas les moyens de faire son travail correctement dans les quartiers les plus sensibles." Mais il insiste : "je met en cause la préfète de la Drôme qui la dernière fois que j'ai évoqué ce dossier, m'a répondu en m'alignant des chiffres des subventions sur les caméras ou des interpellations, mais il peut y avoir autant d'interpellations et d'opérations de police qu'on voudra, à ce stade la tranquillité n'est toujours pas revenue dans les quartiers et les familles se sentent en danger."

Pas de dialogue avec la préfecture

Le maire de Valence enfonce le clou : " il faut que tous les acteurs de la sécurité se parlent et ce que je peux dire c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de dialogue et nous avons encore moins les moyens que précédemment, car précédemment il y avait des forces mobiles qui venaient régulièrement. La préfecture ne souhaite pas répondre dans ce dossier car des procédures judiciaires sont en cours, mais il faut savoir que ce ne sont pas les préfets des départements qui décident de l'attribution ou non des renforts mobiles. C'est le Préfet de Région délégué à la sécurité qui au final décide d'envoyer ou non des renforts de forces de l'ordre dans telle ou telle ville dans l'ensemble de sa zone.