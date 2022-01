Valence : trois blessés légers lors d'un évènement de tuning

C'est une course qui a bien failli mal tourner ! Vendredi soir, des passionnés d'automobile, pratiquant le tuning, se sont rassemblés, comme à leur habitude, plateau des Couleures.

Lors d'une course, illégale et non sécurisée, deux véhicules se sont rentrés dedans, avant de toucher le public. Trois personnes ont été légèrement blessées.

Les deux conducteurs, indemnes, ont été placé en garde à vue.