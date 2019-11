Valence : trois femmes interpellées après des vols dans cinq magasins du plateau des Couleures

Deux jeunes femmes de 32 et 23 ans et une mineure de 14 ans ont été interpellées ce jeudi après-midi au plateau des Couleures à Valence après avoir commis des vols dans cinq magasins.Le préjudice est estimé à 300 euros.

Valence, France

Elles commettaient leurs vols à l'aide d'une poussette

Une mère de famille de 32 ans , sa fille âgée de 14 ans et une autre jeune femme de 23 ans ont été interpellées ce jeudi après-midi par les policiers de Valence après avoir commis cinq cambriolages dans des magasins du plateau des Couleures. Les voleuses présumées qui appartiennent à la communauté des gens du voyage de Valence ont dérobé des jouets , des vêtements pour enfants , des miroirs ou encore de la vaisselle.

Leur manège repéré par les caméras de surveillance des magasins

Les deux femmes et l'adolescente de 14 ans ont commis leurs vols à la Grande Récré , chez Maxi toys , Kiabi , Maisons du Monde et Claire's. Le préjudice est estimé à 300 euros. La mère de famille et la jeune femme de 23 ans sont convoquées par la justice en février 2020 et l'adolescente sera présentée à des éducateurs de la PJJ .