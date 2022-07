Valence : trois hommes en garde à vue après avoir projeté des colis au sein de la prison

Les policiers de Valence sont intervenus à deux reprises devant le centre pénitentiaire de Valence. Une première fois à 1h30 ce dimanche, un homme repéré par les agents du mirador. Il jette neuf colis : à l'intérieur de la viande, une clé USB, du cannabis et des liquides. Cet individu de 27 ans originaire de Saint-Fons (Rhône) a été interpellé et placé en garde à vue.

À 3h45, deuxième intervention, cette fois ils sont deux hommes de 18 et 21 ans et envoient du cannabis et de la viande. Une projection de cinq colis. Lorsque les policiers arrivent, un des deux hommes tente d'abord de se dissimuler et de se cacher. Le chien des policiers le repère et le mord. L'homme originaire de Saint-Priest a lui aussi été interpellé et placé en garde à vue.