Valence : un accident de voiture perturbe la circulation sur les boulevards

Plus de peur que de mal ! Un accident de voiture impressionnant s'est produit vers 16h sur les boulevards à Valence, sans gravité, heureusement. Une fiat 500 bleu pastel s'est retrouvée sur le flanc et bloquait la circulation sur les boulevards. Le conducteur s'en sort plutôt bien, légèrement blessé, il était sorti de la voiture à l'arrivée des forces de l'ordre. Il semble être seul en cause.

Ce sont les passants qui ont rapidement remis la voiture sur ses roues. Une scène étonnante : "Les passant s'y sont mis à plusieurs, en la poussant pour la remettre sur ses roues, pendant que les autres autour poussaient des cris impressionnés !", raconte un témoin.