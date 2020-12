Valence : un ado de 16 ans soupçonné d'être à la tête d'un gros trafic de drogues

Un important trafic de drogue a été démantelé à Valence dans la Drôme après plus de six mois d'enquête. 7,6 kg d'héroïne ont été saisis en début de semaine ainsi que près de 13.500 euros en liquide et deux pistolets.

C'est l'aboutissement d'une enquête principalement menée par les policiers de la sûreté départementale de la Drôme qui a duré plus de six mois. Un important trafic de drogue a été démantelé à Valence. Douze personnes ont été interpellées mardi et mercredi dernier à Valence. Une opération qui a nécessité la mobilisation d'une cinquantaine de policiers, du RAID 69 ainsi que des équipes cynophiles dont une de Grenoble en renfort.

Trois jeunes soupçonnés d'être à la tête du trafic dont un ado de 16 ans

Un mineur de 16 ans qui habite proche du quartier Fontbarlettes à Valence est soupçonné d'être à la tête de ce réseau avec deux autres jeunes hommes, âgés de 20 et 24 ans. L'adolescent qui habite chez sa mère dormait avec près d'1 kg d'héroïne lorsqu'il a été interpellé. Il avait également une cache, un coffre-fort enterré dans son jardin. 6 kg d'héroïne ont été retrouvés dans une enceinte hifi au domicile d'un des deux jeunes majeurs. Cet ado de 16 ans et les deux jeunes majeurs sont bien connus des services de police.

Une des plus grosses saisies dans la Drôme de l'année

Près de 8 kg d'héroïne ont été saisis en début de semaine, ainsi que près de 13.500 euros en liquide et deux pistolets. Le chiffre d'affaire de ce trafic est estimé à près de 150.000 euros par mois (soit la revente mensuelle de 3 kg d'héroïne, d' 1kg de cocaïne et d' 1kg de cannabis) depuis au minimum le mois de mai dernier.

Un trafic qui dépassait l'agglomération de Valence

Ce trafic de drogues ne se déroulait pas que sur l'agglomération de Valence mais aussi en Ardèche : il y avait des points de deal à Privas, et Aubenas, ainsi qu'à Aix-en-Provence. Cinq gardes à vue ont été levées, le parquet a demandé ce vendredi le placement en détention provisoire pour six personnes et la septième a été placée sous contrôle judiciaire.