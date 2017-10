Valence : un ancien policier condamné pour viols à 10 ans de réclusion

Eric Crabeil était jugé hier aux Assises de la Drôme pour avoir violé trois jeunes femmes entre 2010 et 2012. A l'époque, il était policier à Valence et abusait de ses fonctions pour contraindre ses victimes. Il écope de dix ans de réclusion, et a décidé de faire appel.

La technique de cet ex policier était bien rodée, pour menacer ses victimes et obtenir ce qu'il voulait. A chaque fois, c'est sur internet qu'il trouve ses victimes: l'une se prostitue occasionnellement par manque d'argent, l'autre propose de faire des photos de charme. Eric Crabeil prend rendez-vous, comme un client classique, mais en arrivant, il fait pleuvoir les menaces.

"Je vais te faire retirer la garde de ton fils"

Le policier, qui travaille en équipe de nuit, sort son badge de police, montre son arme, contrôle l'identité des jeunes femmes. Il va jusqu'au chantage: "je vais t'emmener en garde a vue", "je suis enquêteur spécialisé sur les réseaux de proxénétisme" ou encore "avec ton activité, je vais te faire retirer la garde de ton fils". Pour éviter tout cela, une seule solution: les jeunes femmes doivent subir un acte sexuel. En échange, le policier promet silence et clémence.

L'ancien policier nie les menaces

C'est en 2012 que la troisième victime ose porter plainte. L' enquête est confiée à la police des polices, l'IGPN, qui trouve plusieurs autres femmes ayant subi les mêmes assauts. Deux autres seulement portent plainte. Elles étaient donc trois aux Assises à soutenir le regard de l'ancien policier.

Eric Crabeil a été suspendu de la police, mis en retraite d'office. Devant la Cour, il a nié jusqu'au bout les menaces, ne reconnaissant que des actes sexuels consentis. Mais il a été reconnu coupable et condamné à dix ans de réclusion. L'ancien policier est parti en prison dès hier soir, à l'énoncé du verdict. Il a déjà décidé de faire appel de cette condamnation.