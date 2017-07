Valence : un an après la mort de son frère, Awa Traoré, attend toujours des réponses

La Valentinoise Awa Traoré se bat toujours, un an après la mort de son frère jumeau dans le Val-d'Oise, pour connaître la vérité. Adama Traoré est mort par asphyxie, le 19 juillet 2016, lors de son interpellation par des gendarmes. Le combat judiciaire de sa famille continue.

Il y a un an, Adama Traoré, est mort asphyxié, le jour de son anniversaire, lors de son interpellation par les gendarmes, à Beaumont-sur-Oise, en région parisienne. Aujourd'hui, sa sœur jumelle qui habite à Valence, Awa Traoré continue de se battre, avec sa famille, pour que toute la lumière soit faite sur son décès.

"Ce jour là, jour de mon anniversaire, j'aurais aimé qu'il n'arrive jamais"

Un an après le décès d'Adama, sa sœur jumelle souffre toujours autant. "J'ai toujours aussi mal, j'ai des maux de ventre, j'ai perdu ma moitié et ma mère a perdu son bébé" explique Awa Traoré, installée à Valence depuis près de cinq ans. "Adama n'était pas violent, on a tout perdu en le perdant injustement".

"Ces gendarmes ont détruit une vie et toute une famille"

"Un an après, on a toujours du mal à réaliser et à accepter sa mort" insiste Awa Traoré.

Awa Traoré veut que les gendarmes soient mis en examen

Un an après la mort d'Adama, sa famille est toujours convaincue que le jeune homme de 24 ans a été victime d'une bavure. "Pourquoi la justice est si longue pour le peuple ?" demande sa sœur jumelle. "Quand un policier ou un gendarme se fait tuer, l'enquête va beaucoup plus vite".

"Notre combat c'est celui notre famille mais aussi celui du peuple français contre les violences policières"

"_On veut une vraie justice, on a besoin de connaitre la vérité pour pouvoir continuer à vivre et être apaisé dans notre cœu_r"explique Awa Traoré. "Il faut que ces gendarmes soient mis en examen et que la justice avance ; les preuves sortent petit à petit et elles sont en notre faveur". Awa Traoré, très émue, explique : "personne ne doit mourir dans ces conditions là".

Une quatrième expertise révélée début juillet confirme une nouvelle fois que Adama Traoré ne souffrait d’aucune maladie lors de son interpellation et que sa mort a été causée par une asphyxie.

Ce samedi 22 juillet, Awa Traoré et ses proches organisent une marche en mémoire d’Adama, à 14h, à Beaumont-sur-Oise.