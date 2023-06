Valence : un arsenal d'armes à feu découvert après un banal contrôle routier

Avait-il peur de représailles dans la guerre que se livrent les dealers à Valence depuis des semaines ? L'affaire démarre sur un classique contrôle routier jeudi dernier à Portes-lès-Valence. Ce jeune homme roule sans permis, sous l'emprise de stupéfiants, et sur lui un pistolet 7.65 chargé, la cartouche déjà chambrée, prêt a tirer.

Chez lui, à Valence, les enquêteurs ont découvert un bel arsenal : une arme de guerre, une kalachnikov, un fusil de chasse longue portée avec lunette de visée, ainsi que 666 cartouches de calibre 7. 62. Dans l'appartement, il y avait aussi un kilo de drogue, de la cocaïne et du cannabis, et dans la cave, un scooter T MAX de grosse cylindrée déclaré volé.

Présenté au tribunal correctionnel de Valence ce lundi, il a demandé un délai pour préparer sa défense. L'audience se tiendra donc le 10 juillet prochain. Mais la procureur de la République a requis son maintien en détention d'ici là car cette affaire est un condensé des faits criminels qui touchent Valence depuis début mai et de l'accélération des violences en lien avec des trafics de stupéfiants. Et ce jeune homme est visiblement hermétique à la sanction. Déjà condamné pour trafic de stupéfiants et port d'armes, il avait interdiction de détenir une arme.