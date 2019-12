Valence : un automobiliste ivre s'endort en plein milieu de la Lacra

La voiture était arrêtée sur la voie de gauche, la voie la plus rapide, sur le contournement de Valence, vers 1 heure du matin dans la nuit de vendredi à samedi. L'automobiliste avait plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang.

La Lacra, voie rapide routière entre Valence et Romans dans la Drôme.

Valence, France

C'est une chance qu'il n'y ait pas eu d'accident. Un automobiliste complètement ivre s'est endormi dans sa voiture en plein milieu de la chaussée, sur la Lacra, la 2X2 voies, à la hauteur du plateau de Lautagne dans la nuit de vendredi à samedi. Heureusement, quelques minutes plus tôt, des conducteurs avaient vu la voiture zigzaguer et appelé le 17.

Quand les policiers sont arrivés, la voiture était arrêtée sur la voie de gauche, la voie la plus rapide. L'homme dormait appuyé sur le volant. Il avait plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang et circulait malgré une suspension de permis. Une fois dégrisé, l'homme de 27 ans a été remis en liberté. Il sera jugé le 23 mars prochain.