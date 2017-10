Valence : un cambrioleur arrêté grâce à un Thermomix !

Un homme soupçonné d'avoir commis aux moins trois cambriolages et un vol de sac à main a été interpellé à Valence, dans la Drôme, grâce à un robot ménager Thermomix.

Un homme de 26 ans comparaît devant le tribunal correctionnel de Valence ce vendredi après-midi. Il est soupçonné d'avoir commis plusieurs cambriolages. Il a été interpellé, ce mercredi, par les policiers valentinois grâce à un Thermomix qu'il avait volé.

Au moins trois cambriolages et un vol

Cet homme de 26 ans, qui habite à Valence, devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Valence, en comparution immédiate, ce vendredi après-midi. Il est soupçonné d'avoir commis au moins trois cambriolages et un vol de sac à main, en avril 2016 et octobre 2017, à Valence et Bourg-lès-Valence.

Identifié grâce l'entreprise Thermomix

Une Valentinoise a été cambriolée et son précieux Thermomix, robot ménager qui coûte près de mille euros, lui a été dérobé. Elle a donc contacté l'entreprise Thermomix pour le signaler car ces appareils sont munis d'un numéro de série.

Quelques temps plus tard, une femme a acheté, de bonne foi, sur le site internet Le Bon Coin, un Thermomix d'occasion. Elle a payé par chèque et lorsqu'elle a reçu, il était en mauvais état. A son tour, elle a donc appelé la société. Grâce au numéro de série du robot ménager, l'entreprise s'est rendu compte qu'il s'agissait du même appareil. Thermomix a pris contact avec les policiers valentinois qui sont remontés jusqu'à la vendeuse du Bon Coin grâce au chèque qu'elle a encaissé.

Cette vendeuse est la petite amie de l'homme soupçonné de cambriolages. Cet homme de 26 ans, en situation irrégulière, vit chez elle à Valence. Il est soupçonné d'être l'auteur de deux autres cambriolages et d'un vol de sac à main à Valence et Bourg-lès-Valence. Il aurait dérobé des vêtements, des montres, des consoles de jeu et notamment des bijoux. Ces bijoux volés ont pu être restitués à leurs propriétaires.