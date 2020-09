Valence : un camion rempli de dons en route vers le Liban

Après un mois et demi de collecte, l'association Val'Liban a pu remplir un camion de dons pour le Liban.

Sept semaines après la double explosion dans le port de la capitale libanaise, les Drômois se mobilisent pour Beyrouth. Un camion de 20 m3 est parti ce lundi de Valence en direction du port de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Il doit arriver à Beyrouth dans deux semaines, le 5 octobre. A l'intérieur du camion, plusieurs tonnes de dons : des médicaments, des produits d'hygiène, des jouets et des vêtements, collectés dans toute la Drôme par l'association valentinoise Val'Liban.

Ne pas oublier les Libanais

Jacqueline fait partie de l'association, certains de ses proches vivent à Beyrouth. Elle regarde le camion se remplir, émue. "Ces dons, ça me donne les larmes aux yeux... Les Libanais ont plus que jamais besoin d'aide. Les gens ont perdu leur maison, ils n'ont plus rien. La solidarité doit absolument continuer", raconte la Libanaise.

De Valence, il est évidemment impossible d'aide à la reconstruction des maisons, mais pour Marie-Rose Saab, vice présidente de l'association Val'Liban, chaque geste compte. "On essaie de les aider à notre niveau, ce travail de collecte a duré un mois et demi, des dons nous sont parvenus de toute la Drôme", raconte-t-elle. La Drômoise scrute le chargement du camion, inquiète à l'idée qu'il n'y ait pas assez de place pour interposer toutes les palettes. C'est la première fois que l'association entreprend une telle action. "Nous ne sommes pas habitués à envoyer une si grande quantité de dons, ça demande beaucoup de logistique", commente le président de l'association, Maurice Nader.

La ville de Valence solidaire

Le transport du conteneur est financé par la ville de Valence. Le maire Nicolas Daragon a renouvelé sa promesse de voter le 4 octobre prochain une aide de 10 000 euros à destination de quatre associations mobilisées au Liban.