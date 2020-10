Valence : un cluster de cas de Covid-19 déclaré au centre pénitentiaire

Selon le syndicat UFAP Unsa Justice, au moins neuf cas de Covid ont été détecté au sein du centre pénitentiaire : cinq membres du personnel et quatre détenus. Les résultats sont tombés hier soir, et d'autres analyses sont encore en cours, "aujourd'hui et demain", nous dit Sylvain Royère, secrétaire local du syndicat UFAP Unsa Justice.

L'établissement a donc décidé d'annuler "l'ensemble des mouvements de détenus sur l'établissement hors promenade et visites en parloirs cloisonnés", explique Sylvain Roche. Des masques seront aussi distribués à tous les détenus qui devront les porter dès la sortie de leur cellule. Jusqu'à maintenant, ils n'en portaient pas.

"On ne sait pas d'où cela vient", Sylvain Royère, secrétaire UFAP Unsa Justice du centre pénitentiaire de Valence

Le mystère reste entier sur l'origine de ce cluster (un cluster est déclaré à partir de trois cas simultanés dans un établissement). Jusqu'à maintenant, le centre pénitentiaire avait enregistré "quelques cas isolés", selon le secrétaire du syndicat. Pour ce qui est du cluster déclaré aujourd'hui, "on ne sait pas d'où cela vient", s'interroge Sylvain Royère.

Le syndicat réclame à cette occasion des tests sur l'ensemble de la population du centre pénitentiaire, ainsi que des tenues complètes de protection pour les surveillants, "des lunettes, des gants et des combinaisons", pour éviter de nouvelles contaminations.