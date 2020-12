Valence : un conducteur sans permis trahi par sa chaussure coincée sous les pédales

Un homme de 32 ans, sans permis, a été trahi par sa chaussure qui est restée coincée sous les pédales. Ce mercredi soir peu après 18h avenue de Romans à Valence, ce conducteur qui roulait à vive allure a refusé de s'arrêter à un contrôle de la police municipale. Il finit par se garer un peu plus loin et laisse sa place au volant à sa soeur qui est à ses côtés, tout cela sous les yeux des policiers. Le trentenaire nie avoir conduit le véhicule mais une de ses chaussures est restée coincée sous les pédales. En garde à vue il a reconnu les faits : conduite sans permis et délit de fuite, il sera jugé en avril prochain ainsi que sa soeur âgée de 29 ans.