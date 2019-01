Valence : un détenu jette de l'huile bouillante sur un surveillant de la prison

Valence, France

Deux surveillants ont été agressés ce premier janvier au matin au quartier maison centrale de la prison de Valence, le quartier des longues peines, par un détenu très surveillé. L'homme est connu pour être violent, il a déjà pris en otage un personnel médical dans une autre prison de la région. Il était donc particulièrement surveillé, mais cela n'a pas suffit. Vers 10 h 30 ce mardi matin, l'homme a bien préparé son agression. Il s'est couvert de plusieurs couches de vêtements pour se protéger, avant de mettre une casserole d'huile à chauffer. Casserole d'huile bouillante qu'il a jeté sur le premier gardien qui est entré dans sa cellule.

Les deux surveillants sont blessés et hospitalisés

Ce surveillant est brûlé aux cuisses et au ventre. Le détenu s'est aussi jeté sur l'agent avec une lame de rasoir pour le blesser à la main. Un second gardien arrivé en renfort, a lui reçu des coups de pied et coups de poing. Les deux surveillants ont du être transportés à l’hôpital de Valence. Le détenu est placé en quartier disciplinaire en attendant que les gardiens portent plainte et que le parquet décide des poursuites à engager contre lui. En attendant, le syndicat UFAP-UNSA Justice exige son transfert dans un autre établissement, plus adapté puisqu'à Valence la prison ne permet pas de gérer ce genre d’individu ultra dangereux.