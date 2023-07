Valence : un homme qui cachait un stock d'armes condamné à quatre ans de prison

"C'était la seule solution, je n'avais pas le choix". Voilà comment le prévenu, 26 ans, né au Suriname et domicilié à Portes-lès-Valence, répond, quand on lui parle de ce pistolet 7.65 chargé retrouvé sur le siège passager de sa voiture le 1er juin. À l'époque, on sort de quatre meurtres en deux semaines à Valence et alentours. "J'ai reçu des menaces, j'ai pris l'initiative de me défendre tout seul".

Calmement, une voix basse, il déroule son histoire, il dit qu'il était en galère d'argent, qu'il a accepté de cacher de la drogue et des armes chez lui, en tout cas dans son deuxième appartement, situé à Valence. C'est là-bas que la police a retrouvé une arme de guerre, une kalachnikov, avec plus de 600 munitions (ainsi que de la drogue, cocaïne et cannabis). Concernant l'arme qu'il avait avec lui, il dit qu'il avait peur, notamment car la victime du premier des quatre meurtre est un de ses proches, venu du quartier du Plan.

"C'est un dossier gravissime, dans un contexte tendu, on vit à côté de personnes qui ont un arsenal chez elles", pointe la procureure, qui demande 5 ans de prison. L'avocat du prévenu, Me Dupriez, plaide lui pour que le prévenu ne soit pas tenu responsable "pour tout ce qui se passe à Valence". "C'est grave, ce n'est pas trois fois rien, ce qu'on a trouvé chez lui, mais il n'est ni à l'origine, ni impliqué dans les règlements de compte".

En présence de sa mère et de ses sœurs au tribunal, le prévenu a écopé de quatre ans de prison ferme, avec un maintien en détention, auxquels s'ajoutent cinq ans d'interdiction de détention d'arme, deux ans d'interdiction de venir dans la Drôme, un an de suspension de permis (il était en récidive de conduite sous l'état de stupéfiants quand il a été arrêté) et confiscation des scellés (il a été interpellé avec 2040 euros en liquide). L'homme avait déjà été condamné plusieurs fois, pour recel, détention et transport de stupéfiants, détention illégale d'armes.