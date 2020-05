Valence : un homme armé et dangereux menace sa voisine dans le quartier du Plan, le Raid sur place

L'affaire démarre par une banale histoire de mésentente entre voisins ce vendredi après-midi dans le quartier du Plan à Valence. Un homme de 28 ans s'amuse à jeter des morceaux de verre sur le balcon de sa voisine. Lorsqu'elle frappe à sa porte pour venir demander des explications, il lui brandit une arme sous le nez. L'homme arme son pistolet à plusieurs reprises. Elle a aussi pris la précaution d'enregistrer toute la conversation avec le voisin grâce à son téléphone portable. Un enregistrement sur lequel les enquêteurs reconnaissent distinctement des bruits de culasse.

Le périmètre de sécurité autour de l'immeuble du forcené armé rue Védrines à Valence © Radio France - Claire Leys

Profil inquiétant

Les forces de l'ordre prennent d'autant plus au sérieux l'incident que le voisin armé est déjà bien connu des services de Police pour des affaires de braquage et de menaces avec armes. Compte tenu de ce profil inquiétant, la voisine est évacuée et un périmètre de sécurité d'une dizaine de mètres est installé autour de l'immeuble avec une trentaine de policiers sur place. Une unité du Raid de Lyon demandée en renfort a pénétré dans l'appartement de ce Valentinois violent et armé à 19 heures pour l'interpeller, mais l'homme n’était plus dans son appartement. Les enquêteurs sont partis à sa recherche dans les appartements de ses connaissances dans le quartier.