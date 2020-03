Valence : un homme roué de coups pour avoir refusé de donner une cigarette

Un couple discute dans une voiture, vendredi soir, lorsqu'un jeune homme les approche pour demander une cigarette. Le conducteur refuse, puisqu'il n'en a pas. Le jeune homme s'en va mais quelques minutes plus tard il revient dans cette même rue du centre de Valence. Il se dirige vers la voiture du couple, ouvre la portière et expulse violemment le conducteur. L'agresseur traîne sa victime au sol et la frappe à plusieurs reprises. La femme présente dans la voiture appelle immédiatement la police mais le jeune homme prend la fuite.

L'agresseur a été interpellé et devrait passer en comparution immédiate ce lundi au tribunal correctionnel de Valence. Ses coups ont entraîné 15 jours d'ITT pour la victime.