Valence : un incendie en cours au centre pénitentiaire

Un incendie s'est déclaré au sein du centre pénitentiaire de Valence ce en fin de matinée. Il est parti des cuisines de l'établissement. Et avec un risque de propagation dans l'unité d'hébergement des nouveaux arrivants à la prison qui a été évacuée par précaution. En renfort des équipes internes, une trentaine de pompiers sont sur place. A priori, pas de blessé. Et on ignore les origines du sinistre.

Il y avait déjà eu un incendie dans les cuisines de la prison fin juillet. Le feu avait été rapidement maîtrisé.