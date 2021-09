Valence : il se rend à son travail avec un pistolet semi-automatique dans son sac

L'affaire éclate mercredi vers 18 heures. Après deux jours de travail dans une entreprise de BTP, un intérimaire de 25 ans apprend qu'un chantier a été annulé et que son contrat va être stoppé plus tôt que prévu. Le jeune homme s'énerve. Il menace de "tout faire brûler", il donne un coup de poing si fort sur une fenêtre qu'il brise la vitre et se blesse sérieusement. Les pompiers sont appelés. Et c'est là qu'ils découvrent que, dans sa sacoche, le jeune homme a une arme de poing. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique. Il n'est pas approvisionné. Le chargeur est vide. Mais dans le sac, se trouve également une boîte de munitions.

Deux ans de galère pour trouver un travail fixe

"Je n'avais pas l'intention de m'en servir" a expliqué l'intérimaire. Lui affirme qu'il venait d'acheter l'arme et qu'il a oublié de l'enlever avant de se rendre à son travail. Pourquoi a-t-il acheté ce pistolet ? Mystère. Il aurait proféré des menaces sous le coup de la colère. L'homme a déjà été condamné pour des faits de violence. Depuis sa sortie de prison il y a deux ans, il cherche du travail, prend toutes les missions d'intérim mais ne réussit pas à obtenir un emploi sur la durée. Il n'aurait pas supporté de voir son contrat interrompu au bout de deux jours.

L'homme a été incarcéré ce vendredi soir en attendant sa comparution immédiate lundi pour détention illégale d'arme, dégradation et menaces.