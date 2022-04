Valence : un jeune de 17 ans interpellé pour un rodéo moto

Le jeune motard a fini par abandonner sa moto à Valence (Drôme) et a tenté de prendre la fuite à pied.

Un jeune homme de 17 ans interpellé ce jeudi à Valence pour un rodéo à moto. Les motards de la police le repèrent sans casque, roulant au pas, sur un trottoir de Bourg-lès-Valence (Drôme). Quand ils approchent, le jeune homme met les gaz.

Il roule à contre-sens sur des pistes cyclables, coupe à travers des parkings, derrière les locaux des impôts avenue de la Marne à Valence, derrière le cinéma le Pathé direction le cimetière. Dans sa course, il finit par caler, abandonne donc sa moto et prend la fuite à pied. Il a été interpellé vers 17h45 et placé en garde à vue.