Un jeune conducteur de 19 ans est en garde à vue à Valence dans la Drôme. Il a été interpellé après un accident dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il participait à une course illégale.

Valence : un jeune de 19 ans interpellé après une course de voiture illégale au Plateau des Couleurs

Le conducteur de la Peugeot 206 a eu un accident lors de cette course illégale (photo d'illustration).

Ils se croyaient dans un épisode de Fast and Furious. Environ 150 personnes étaient rassemblées dans la nuit de vendredi à samedi au Plateau des Couleurs à Valence pour une course de voiture illégale. Dérapages autour des ronds-points, courses à haute vitesse... Certains ont pris tous les risques, mais les policiers eux aussi étaient sur place.

Un accident lors d'une course entre une BMW et une Peugeot 206

Ils ont interpellé un jeune conducteur de 19 ans. Au volant de sa Peugeot 206 de 136 chevaux, il faisait la course avec le conducteur d'une BMW quand il a percuté une troisième voiture, stationnée sur le bord de la route à hauteur du restaurant Burger King, peu après 1 heure du matin. A l'intérieur, un conducteur et sa passagère. L'homme de 60 ans a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Valence par les pompiers.

Le conducteur de la 206 a lui été placé en garde à vue. Ce jeune homme de 19 ans avait son permis mais roulait sans assurance. Il devrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires.