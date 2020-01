Un Valentinois de 23 ans a été violemment frappé, emporté dans le coffre d'une voiture, et menacé par six autres jeunes dimanche soir. La bande voulait récupérer une Playstation et l'argent d'une prétendue dette.

Valence : un jeune passé à tabac et aspergé d'essence pour une console de jeux et 1.000 euros

Valence, France

Dimanche soir, six jeunes âgés de 17 à 20 ans auraient tendu un piège à un Valentinois qui devait leur restituer une Playstation et 1.000 euros.

Emporté, cagoulé, dans le coffre de la voiture

Les jeunes sont arrivés chez la victime : un homme de 23 ans. Ils l'ont frappé. Ils l'ont fait monter dans le coffre d'une voiture avec une cagoule. Ils l'ont amené à Portes-lès-Valence, dans un coin isolé, boisé, éloigné de toute habitation.

Là, ils ont continué à frapper le Valentinois de 23 ans, violemment. Ils l'ont également intimidé en tirant des coups de feu à proximité de lui avec une arme de poing. Une arme qui, selon toute vraisemblance, contenait des balles à blanc. Les auteurs présumés ont également versé de l'essence sur le corps de la victime.

Les auteurs présumés interpellés

La bande a ensuite ramené la victime à son domicile pour se faire remettre l'argent demandé, mais le jeune homme serait monté chez lui, ne serait pas redescendu et la bande se serait enfuie.

La victime est venu déposer plainte au commissariat de police, a pu désigner certains de ses agresseurs et les forces de l'ordre ont pu interpeller les auteurs présumés mardi et mercredi. Il s'agit de cinq hommes et une jeune femme.

Ils sont présentés ce jeudi après-midi à un juge d'instruction qui doit décider des suites judiciaires. La Procureur de la République a ouvert une information judiciaire pour "enlèvement, séquestration et tentative d'extorsion avec arme". Le parquet requiert le placement en détention provisoire pour cinq des mis en cause, dont le mineur, et le placement sous contrôle judiciaire pour la jeune femme.