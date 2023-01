Valence : un livreur met des coups de chaîne de vélo à un client

Il a reconnu son geste mais ne l'explique pas vraiment : un homme de 26 ans, livreur à sccoter, a frappé un de ses clients vendredi 20 janvier. Ce Valentinois est convoqué devant un tribunal dans les prochains mois, avec une reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il a été laissé libre en attendant l'audience.

C'est visiblement une dispute pour motif commercial qui a déclenché l'altercation, vendredi soir, un peu avant 22 heures, avenue Félix-Faure. En désaccord avec un client, le livreur sort de son coffre de scooter une chaîne de vélo et le frappe, l'atteignant au bras et à la main. Celui-ci prévient la police, qui est à proximité, arrive vite, et interpelle le jeune livreur avant qu'il ne reparte.

La victime n'est pas gravement blessée, mais a été transportée vers l'hôpital de Valence pour soigner ses plaies. Le livreur, lui a donc avoué avoir frappé son client, lors de sa garde à vue. Sans casier judiciaire, il a été relâché, il est convoqué ultérieurement devant un tribunal, pour répondre de ses actes, on lui a délivré une COPJ (Convocation par un Officier de Police Judiciaire).