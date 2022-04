Valence : un local à vélo transformé en lieu de trafic de drogues

Mardi 5 avril, les policiers valentinois en surveillance à Fontbarlettes ont découvert un point de trafic de drogues dans un local à vélo rue Gounod. Trois personnes ont été interpellées, dont un homme de 24 ans et un autre de 17 ans. Les deux sont présentés au Parquet ce vendredi.

Les interpellations ont eu lieu mardi, vers 11 heures du matin. Des policiers en surveillance sur un point de deal rue Gounod, dans le quartier de Fontbarlettes repèrent deux individus suspects entrer dans un local à vélo, dont ils ont possèdent les clés.

Héroïne, cocaïne, cigarettes de contrebande...

Le local est en réalité un lieu de conditionnement pour trafic de drogues. Lors de la perquisition menée par la brigade des stups sont découverts 180 grammes d'héroïne, 90 grammes de cocaïne, un peu moins d'un kilo de produits dits de coupe, ainsi que quatre cartouches de cigarettes de contrebande. Le tout accompagné de sachets plastiques et de balances, destinées à répartir les drogues en vue de leur écoulement.

Les deux individus sont interpellés dans la foulée. Ils sont connus des services de police. L'un d'eux est mineur, âgé de 17 ans, et porte sur lui deux cartouches de cigarettes de contrebande. Le second a 24 ans, 1 200 euros en sa possession, et vit dans l'immeuble au-dessus du local à vélo.

Une perquisition mené au domicile de l'homme de 24 ans a permis aux enquêteurs de retrouver environ 30 000 euros disséminés dans l'appartement. Trois armes de poing sont aussi découvertes, dans son appartement et dans sa voiture.

La garde à vue des deux hommes s'achève ce vendredi. Ils seront présentés au parquet de Valence, en vue d’une procédure en comparution immédiate pour le majeur. Sa petite amie, également interpellée mardi, devrait être libérée.