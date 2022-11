Valence : un mariage et 3 000 euros d'amende

On ne sait pas le coût du mariage, toujours est-il qu'il faudra ajouter près de 3 000 euros de verbalisations à la facture. Selon la mairie de Valence, 24 verbalisations ont été dressées par la police municipale et nationale samedi 29 octobre aux participants à un mariage dont le cortège s'est déplacé dans la ville. Celui-ci a perturbé la circulation et entraîné des "nuisances auprès des passants et des riverains" toujours d'après la municipalité.

