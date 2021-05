Valence : un mauvais regard à l'origine de la fusillade de Fontbarlettes ?

On en sait un peu plus sur ce qui a provoqué cette fusillade peu commune dans une allée du quartier de Fontbarlettes à Valence (Drôme) vendredi soir. A priori une banale et classique affaire de "mauvais regard" jeté entre deux jeunes issus de deux quartiers différents de la ville.

Après la fusillade du weekend au quartier de Fontbarlettes à Valence, où les habitants atterrés ont vu des jeunes se tirer dessus à balles réelles pendant de longues minutes, on en sait davantage ce mardi sur ce qui a pu déclencher un telle fusillade.

Selon nos informations, ce serait une banale affaire de mauvais regard entre deux jeunes, l'un du quartier de Fontbarlettes, l'autre originaire du quartier voisin du Plan. Le second se sentant "offensé" et ayant apparemment l'intention de se faire "respecter" aurait décidé de venir intimider le quartier voisin, arme au poing. Des jeunes armés de chaque côté puisqu'une vingtaine de douilles de calibres différents ont été retrouvées sur les lieux.

Ce qui corrobore cette hypothèse, c'est notamment l'attitude des tireurs sur la fameuse vidéo relayée sur les réseaux sociaux ce weekend. Les jeunes semblent peu aguerris, mauvais tireurs qui se mettent à peine à l'abri des balles.

Davantage d'armes en circulation

Pour les personnes qui travaillent en lien avec les questions de sécurité ou de prévention dans ces quartiers valentinois, il y a peut-être aussi dans ce "coup de force" des jeunes du Plan vers le quartier voisin, la volonté de s'affirmer voire de s'imposer comme des personnes avec qui il faut compter. Parce qu' il y a "des places à prendre" dans le domaine du trafic de stupéfiants au quartier du Plan.

Ces derniers mois ont été marqués par des règlements de comptes où deux frères ont été tués, mais aussi par des coups de filets policiers qui ont envoyé sous les verrous quelques gros dealers. Ces jeunes tentent-ils de prendre des places laissées vacantes ? C'est une possibilité.

Mais ce qui inquiète aussi les observateurs de ces quartiers, c'est qu'il y a davantage d'armes en circulation désormais et que même des très jeunes n'hésitent pas à s'en servir. Par exemple ce dealer à la tête d'un gros réseau et interpellé en décembre dernier avec plus de 7 kilos d'héroïne, 13.500 euros en liquide et deux pistolets, il n'avait que 16 ans.

Des jeunes décrits par les observateurs des questions de délinquance à Valence comme des adolescents ou jeunes adultes "sans filtre", sans référence et qui n'hésitent pas à ouvrir le feu pour régler leurs "petits différends".