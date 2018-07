Un motard a été arrêté et placé en garde vue ce lundi à Valence. Le 24 juin dernier, le jeune homme de 29 ans roulait à plus de 300 km/h sur la LACRA à hauteur de Valence.

Huit jours après les faits, l'homme qui roulait à plus de 300km/h, le 24 juin sur la LACRA à hauteur de Valence, a été interpellé. Ce jeune homme de 29 ans qui vit dans le quartier Fontbarlettes à Valence a été interpellé en même temps que le propriétaire de cette moto Kawasaki Ninja.

Plus de 300 km/h au lieu de 110km/h

Le dimanche 24 juin, les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière de la Drôme voient passer une moto qui roule à très vive allure au niveau du rond-point du péage de l'A7 à Valence-Nord.

Le pilote se dirige sur la LACRA puis jusqu'au plateau des couleurs et il entre dans Valence. Sur la LACRA, les gendarmes qui le poursuivent en Mégane RS, estiment sa vitesse à 300 km/h au lieu de 110km/h.

Le motard prend tous les risques

Les gendarmes le rattrapent discrètement à Valence mais le jeune homme prend la fuite et tous les risques : il fait une roue arrière, un doigt d'honneur aux gendarmes et se lance dans une folle course. Il commet plusieurs infractions graves : il grille des feux rouges, des panneaux stop ainsi que des lignes blanches.

Devant la dangerosité de sa conduite, les gendarmes décident de cesser de le poursuivre pour éviter un accident. Ils ont identifié la moto auparavant.

Le pilote devant la justice en mars

Le jeune homme de 29 ans, originaire de Fontbarlettes, a donc été arrêté ce lundi ainsi que le propriétaire du bolide, un homme âgé de 28 ans, habitant également le quartier. Le propriétaire de la grosse cylindrée touche le RSA. Il ne peut justifier l'achat de cette moto estimée à près de 20.000 euros. L'enquête concernant ses revenus va se poursuivre.

Après leur garde à vue, les deux hommes ont été relâchés. Le pilote devra s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Valence en mars 2019. Il a reconnu les faits et explique même avoir roulé à près de 315 km/h.