Valence : un passager grièvement blessé lors de la manoeuvre d'un train

Un homme de 61 ans a été grièvement blessé aux jambes lors de la manoeuvre d'un train dans la nuit de mardi à mercredi. Il a été trainé sur une dizaine de mètres.

Ce passager voyageait à bord du train de nuit Briançon/Paris qui s'arrête à 1H40 en gare de Valence-Ville. Valence n'est pas sa destination, mais il descend pour fumer une cigarette.

Une manoeuvre qui tourne mal

Le train avance pour une simple manoeuvre. Il s'agit de raccrocher au Briançon/Paris, le Nice/Paris. Mais le passager pris de panique est persuadé que son train repart. Il se précipite vers la portière la plus proche de lui. Il rate sa cible et tombe entre le quai et le train en marche. Il est trainé sur une dizaine de mètres. Il est grièvement blessé aux jambes.

Le trafic interrompu dans la nuit

Le trafic SNCF a été interrompu en gare de Valence -Ville jusqu'à 3 heures du matin. Une enquête est en cours au commissariat de Valence. Une enquête interne a également été déclenchée à la SNCF.